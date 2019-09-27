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Итальянские ученые собрались добиться включения крымских крепостей в список ЮНЕСКО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
Крепости в Крыму включат в список ЮНЕСКО
Фото: РИА Новости
Ученые из Италии прибыли в Крым, где изучат генуэзские крепости, чтобы затем добиться включения их в список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщил координатор проекта Джованни Спалла.
«Мы не намерены принимать участия в политических спорах, это чисто культурный проект, окончательная цель которого — чтобы генуэзские крепости Крыма были признаны как мировое культурное наследие ЮНЕСКО», — передает слова Спаллы «Интерфакс».
Крепости времен Генуэзской республики XI-XVIII веков сохранились в разных населенных пунктах Крыма, в том числе в Судаке, Керчи и Балаклаве.
Спалла отметил, что ученые собираются доказать претензии крепостей в Крыму на включение в список мирового культурного наследия. Для этого сформирована научная группа «Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна».
Будут изучаться документы и сами памятники, создадут их 3D-модели.
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Наука , ЮНЕСКО , Интерфакс , Италия , Республика Крым
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