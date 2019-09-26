Палеонтологи показали, как кусали тираннозавры

Палеонтологи из Университета Миссури ( США ) создали одну из первых 3D-моделей, при помощи которой удалось установить, что секрет невероятной силы укуса тираннозавра заключался в строении черепа этих ящеров.

Исследование кратко описано на сайте университета. До сих пор преобладающей была гипотеза, согласно которой тираннозавр Рекса обладал достаточно эластичным черепом, таким, например, как у современных змей и птиц.

Однако компьютерное моделирование, основанное на анализе окаменелостей, показало, что анатомия тираннозавра Рекса была иной. Его череп был жестким, как черепа современных крокодилов и гиен. Благодаря этому тираннозавр мог одним укусом раздробить кости своей жертвы, не сломав при этом своих собственных костей.

"У тираннозавра был череп длиной около 1,8 метра, шириной порядка 1,5 метра и высотой — 1,2 метра, при этом сила его укуса составляла около шести тонн, — говорит Калеб Селлерс, аспирант Медицинской школы Университета Миссури. — Предыдущие исследователи рассматривали все это только с точки зрения строения костей. Но они не принимали во внимание связки и хрящи, которые определяют взаимодействие между костями".

Используя комбинацию изображений, анатомии и инженерного анализа, команда исследователей смогла визуализировать процесс укуса. Она проследила за тем, как верхняя челюсть тираннозавра реагировала на напряжение и деформации при пережевывании пищи.

Затем исследователи смоделировали пережевывание пищи современными гекконами и попугаями. Сравнение показало, что движения тираннозавра отличались, что предполагает большую жесткость его черепа.

Палеонтологи считают, что их исследование поможет лучше понять механизм взаимодействия связок и суставов, что, возможно, приведет к появлению новых методик лечения не только животных, но и человека.