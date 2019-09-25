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Зубастые и опасные: обнаружены останки главного врага динозавров 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Обнаружены останки главного врага динозавров
Фото: Dirk Renckhoff / imageBROKER / Globallookpress.com
Исследователи установили, что такие монстры могли достигать в длину 10 метров.
Настоящей угрозой для травоядных динозавров на территории современной Южной Африки более 200 миллионов лет назад были десятиметровые хищники, внешне напоминающие крокодилов. К такому выводу пришли исследователи из Витватерсрандского университета в ЮАР.
Палеонтологи выяснили, что группа рептилий, известных как Rauisuchia, была широко распространена в триасовый период. Их окаменелости до сих пор находят на всех континентах, за исключением Антарктиды.
Исследователи установили, что такие крокодилы могли достигать в длину 10 метров. Они имели крупный череп и пасть, которая была усеяна большими изогнутыми зубами, сообщается в материале издания Journal of African Earth Sciences.
При этом, возраст находок старше 200 миллионов лет — это одни из наиболее молодых останков таких животных. Ранее этих животных не находили так близко к полярному кругу.
«Эти древние окаменелости предоставляют нам свидетельства того, что по крайней мере два вида хищников охотились на травоядных динозавров 210 миллионов лет назад», — говорится в сообщении.
В публикации уточняется, что окаменелости были обнаружены давно, однако лишь недавно в них признали останки Rauisuchia.
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Наука , Наука и техника , ЮАР
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