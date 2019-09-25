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В России поймали странную пиранью с человеческими зубами 

Lenta.ru 41 минуту назад
В России поймали пиранью с человеческими зубами
Фото: Lenta.ru
В Воронеже 73-летний пенсионер поймал странную рыбу, которая напоминает пиранью. Об этом сообщает сайт «Мое! Онлайн».
Рыболов удил рыбу в Воронежском водохранилище, используя в качестве наживки кусочек ветчины.
«Рыба большая, больше ладони, похожа чем-то на леща, — рассказал один из его знакомых. — Жабры посмотрел — красные. Открыл рот, а там зубы человеческие, как у пятилетнего ребенка. Меня аж немного в дрожь бросило».
По мнению знакомых пенсионера, ему мог попасться бурый паку — рыба из подсемейства пираньевых, которая популярна у аквариумистов. Бурые паку водятся в Южной Америке, вырастают до 108 сантиметров в длину, могут весить до 40 килограммов, а их зубы действительно похожи на человеческие.
Пенсионер решил засушить необычный улов и оставить его себе на память.
В феврале сообщалось, что в Аргентине нашли останки загадочного существа с человеческими зубами. Специалист полагает, что это американский чешуйчатник — единственный представитель надотряда двоякодышащих рыб в Новом Свете.
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