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Ученые решили спасти бананы при помощи редактирования генов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 31 минуту назад
Ученые спасут бананы при помощи редактирования генов
Фото: globallookpress.com
Ученые из Австралии начали применять инструмент редактирования генов CRISPR для спасения самого популярного сорта бананов кавендиш, который находится под угрозой исчезновения из-за грибка TR4.
Сорт кавендиш составляет порядка 99% мировых поставок бананов. Ученые встроили в кавендиш ген их диких «собратьев». На данный момент модифицированные бананы тестируют в полевых условиях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на издание Nature
Фитопатолог из Университета Флориды в Хомстеде Рэнди Плоеца отмечает, что это единственный способ спасти кавендиш. Плоец намерен обратиться к австралийским регуляторам за разрешением на продажу трансгенного банана после окончания исследования в 2021 г. Однако тот факт, что сорт будет генетически модифицированным, может оттолкнуть покупателей, отмечает он.
Грибок TR4 может оставаться в почве до 30 лет, он распространился практически повсеместно. Банановые культуры стали погибать из-за грибка в 1990-х гг. в Азии затем в Австралии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сейчас TR4 дошел до Америки. Ученые отмечают, что кавендиш может быть полностью уничтожен в ближайшие десятилетия.
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Наука , Наука и техника , Ведомости , Австралия
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