Ученые спасут бананы при помощи редактирования генов

Ученые решили спасти бананы при помощи редактирования генов

Ученые из Австралии начали применять инструмент редактирования генов CRISPR для спасения самого популярного сорта бананов кавендиш, который находится под угрозой исчезновения из-за грибка TR4.

Сорт кавендиш составляет порядка 99% мировых поставок бананов. Ученые встроили в кавендиш ген их диких «собратьев». На данный момент модифицированные бананы тестируют в полевых условиях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на издание Nature

Фитопатолог из Университета Флориды в Хомстеде Рэнди Плоеца отмечает, что это единственный способ спасти кавендиш. Плоец намерен обратиться к австралийским регуляторам за разрешением на продажу трансгенного банана после окончания исследования в 2021 г. Однако тот факт, что сорт будет генетически модифицированным, может оттолкнуть покупателей, отмечает он.

Грибок TR4 может оставаться в почве до 30 лет, он распространился практически повсеместно. Банановые культуры стали погибать из-за грибка в 1990-х гг. в Азии затем в Австралии, на Ближнем Востоке и в Африке. Сейчас TR4 дошел до Америки. Ученые отмечают, что кавендиш может быть полностью уничтожен в ближайшие десятилетия.

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