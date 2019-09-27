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На Землю обрушится мощная магнитная буря 

ТК «Звезда» + ещё 9 24 минуты назад
Землю накроет мощная магнитная буря
Фото: NASA
Специалисты предупредили жителей планеты о резких скачках артериального давления.
В субботу, 28 сентября, Землю накроет мощная магнитная буря. Все жители планеты, как уверяют специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, будут испытывать перегрузки, относящиеся к категориям G1 и G2 — примерно такие, как при взлете в пассажирском самолете. Возможен резкий подъем или наоборот, падение, артериального давления.
Особенно тяжело будет людям, страдающим хроническими заболеваниями и метеозависимым, предупреждают врачи. Впрочем, внимательнее относиться к своему здоровью медики советуют всем без исключения.
До этого магнитная буря обрушивалась на Землю в начале сентября. По словам специалистов, эта буря стала второй по силе в текущем году. Самая мощная была зафиксирована в мае. Она достигла трех баллов из пяти возможных.
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Наука , Наука и техника , Астрономия , Магнитные бури
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