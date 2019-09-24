Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Болгарии археологи раскопали «чрезвычайно редкий объект» 

Российская Газета 3 часа назад
Археологи нашли странную башню в Болгарии
Фото: РИА Новости
Ранее неизвестная крепостная башня, описанная археологами как "чрезвычайно редкий объект", была обнаружена при раскопках крепости Трапезица в городе Велико-Тырново.
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана на севере страны. Трапезица была одной из крепостей средневекового Тарновграда, современного города Велико-Тырново, — столицы второй Болгарской империи (1185-1396/1422 гг.)
При проведении раскопок археологи обнаружили странную башню, которая примыкала к западной крепостной стене. Этот объект, как говорят исследователи, отличается от любой другой крепостной башни и от укреплений этой конкретной цитадели.
Он выделяется, прежде всего, своими большими размерами. Это в корне меняет представления историков о фортификационном ландшафте столицы второй Болгарской империи. Особенностью башни является и то, что ее западная сторона изогнута — она фактически является продолжением крепостной стены.
"Мы наткнулись на это редкое сооружение, как только начали расчищать землю, — говорит руководитель раскопок профессор Константин Тотев. — Его длина составляет 5,6 метра по западной стороне, четыре метра — по северной стороне и 3,6 метра — по южной стороне. Башня соединена с крепостной стеной через специальный изгиб, где, вероятно, располагалась лестница и проход к самой башне".
К слову, сооружение было обнаружено в части, закрытой для посещения туристов. Его нашли рядом с так называемой церковью № 23, обнаруженной в прошлом году. Именно в ней был найден первый в мире крест-реликварий, полностью изготовленный из золота.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Российская Газета: последние новости
Ученые выяснили, зачем инки возвели Мачу-Пикчу высоко в горах Ученые выяснили, зачем инки возвели Мачу-Пикчу высоко в горах Неврологи рассказали, какие сны человеку проще вспомнить Неврологи рассказали, какие сны человеку проще вспомнить Воссоздан облик 7400-летней "Кальпеи" Воссоздан облик 7400-летней "Кальпеи"
Комментарии
Наука , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей1
Пэрис Хилтон осталась без наследства
Пэрис Хилтон осталась без наследства4
IKEA извинилась за «нацистский» слоган
IKEA извинилась за «нацистский» слоган11
Осень готовит сюрприз москвичам
Осень готовит сюрприз москвичам2
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Видео
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
00:42
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
США В мире
«Смерч» впервые выпустил Х-35
00:10
«Смерч» впервые выпустил Х-35
Армия Войска
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
02:55
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Общество
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
06:24
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Наука и техника Наука
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
10:24
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение