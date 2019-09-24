Археологи нашли странную башню в Болгарии

В Болгарии археологи раскопали «чрезвычайно редкий объект»

Ранее неизвестная крепостная башня, описанная археологами как "чрезвычайно редкий объект", была обнаружена при раскопках крепости Трапезица в городе Велико-Тырново.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана на севере страны. Трапезица была одной из крепостей средневекового Тарновграда, современного города Велико-Тырново, — столицы второй Болгарской империи (1185-1396/1422 гг.)

При проведении раскопок археологи обнаружили странную башню, которая примыкала к западной крепостной стене. Этот объект, как говорят исследователи, отличается от любой другой крепостной башни и от укреплений этой конкретной цитадели.

Он выделяется, прежде всего, своими большими размерами. Это в корне меняет представления историков о фортификационном ландшафте столицы второй Болгарской империи. Особенностью башни является и то, что ее западная сторона изогнута — она фактически является продолжением крепостной стены.

"Мы наткнулись на это редкое сооружение, как только начали расчищать землю, — говорит руководитель раскопок профессор Константин Тотев. — Его длина составляет 5,6 метра по западной стороне, четыре метра — по северной стороне и 3,6 метра — по южной стороне. Башня соединена с крепостной стеной через специальный изгиб, где, вероятно, располагалась лестница и проход к самой башне".

К слову, сооружение было обнаружено в части, закрытой для посещения туристов. Его нашли рядом с так называемой церковью № 23, обнаруженной в прошлом году. Именно в ней был найден первый в мире крест-реликварий, полностью изготовленный из золота.