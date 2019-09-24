Геологи раскрыли тайну местоположения Мачу-Пикчу

Древнее святилище инков Мачу-Пикчу считается одним из величайших архитектурных достижений человечества. Оно было построено на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря. В 2007 году Мачу-Пикчу удостоили звания Нового чуда света. Местонахождение святилища давно озадачивало учёных, которые не понимали, почему древние инки построили его в таком недоступном месте. Новое исследование предполагает, что причина может быть связана с геологическими разломами, которые располагаются под святилищем.

Бразильский геолог Руальдо Менегат (Rualdo Menegat) представил результаты подробного геоархеологического анализа, который предполагает, что инки намеренно построили Мачу-Пикчу в месте, где встречаются тектонические разломы.

Используя комбинацию спутниковых снимков и полевых измерений, Менегат нанёс на карту плотную сеть пересекающихся разломов, идентифицированных под объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . Анализ показал, что тектонические особенности различаются по масштабу: от крошечных трещин до крупных линеаментов длиной 175 километров. Менегат обнаружил, что некоторые разломы ориентированы на северо-восток-юго-запад, другие — на северо-запад-юго-восток, а все вместе они создают букву «Х», пересекаясь точно под Мачу-Пикчу.

Картирование предполагает, что другие святилища, а также отдельные здания и лестницы ориентированы в соответствии с направлением этих крупных разломов. Это давало инкам ряд преимуществ. Главным среди них был готовый источник воды, поскольку тектонические разломы направлялись талой и дождевой водой, которая вытекала прямо на площадку святилища. Высота расположения также помогла изолировать участок от лавин и оползней, слишком распространённых в этой среде.