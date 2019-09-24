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Геологи раскрыли тайну местоположения Мачу-Пикчу 

Naukatv.ru + ещё 1 1 час назад
Геологи раскрыли тайну местоположения Мачу-Пикчу
Фото: РИА Новости
Древнее святилище инков Мачу-Пикчу считается одним из величайших архитектурных достижений человечества. Оно было построено на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря. В 2007 году Мачу-Пикчу удостоили звания Нового чуда света. Местонахождение святилища давно озадачивало учёных, которые не понимали, почему древние инки построили его в таком недоступном месте. Новое исследование предполагает, что причина может быть связана с геологическими разломами, которые располагаются под святилищем.
Бразильский геолог Руальдо Менегат (Rualdo Menegat) представил результаты подробного геоархеологического анализа, который предполагает, что инки намеренно построили Мачу-Пикчу в месте, где встречаются тектонические разломы.
Используя комбинацию спутниковых снимков и полевых измерений, Менегат нанёс на карту плотную сеть пересекающихся разломов, идентифицированных под объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Анализ показал, что тектонические особенности различаются по масштабу: от крошечных трещин до крупных линеаментов длиной 175 километров. Менегат обнаружил, что некоторые разломы ориентированы на северо-восток-юго-запад, другие — на северо-запад-юго-восток, а все вместе они создают букву «Х», пересекаясь точно под Мачу-Пикчу.
Картирование предполагает, что другие святилища, а также отдельные здания и лестницы ориентированы в соответствии с направлением этих крупных разломов. Это давало инкам ряд преимуществ. Главным среди них был готовый источник воды, поскольку тектонические разломы направлялись талой и дождевой водой, которая вытекала прямо на площадку святилища. Высота расположения также помогла изолировать участок от лавин и оползней, слишком распространённых в этой среде.
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Наука , ЮНЕСКО
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