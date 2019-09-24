Ученые изобрели шляпу от облысения

Изобретена электрическая шляпа против облысения

Инженеры из Висконскинского университета в Мэдисоне ( США ) разработали новое устройство, улучшающее рост волос. Оно выполнено в виде головного убора, который стимулирует кожу головы низкочастотными электрическими импульсами. Учёные заявляют, что «шляпа от облысения» — это практичное, атравматичное и недорогое решение, которое останавливает выпадение волос и вызывает их активный рост. О необычной новинке рассказал портал Interesting Engineering.

Специалисты уточняют, что давно облысевшим людям новая разработка не поможет: она пригодится только тем, кто начал терять волосы недавно. Электрические импульсы, посылаемые головным убором, стимулируют так называемые «спящие» волосяные мешочки и активизируют их деятельность по «производству» новых волос.

«Шляпа от облысения» не требует никаких батарей или подзарядок, поскольку питается энергией, производимой самим человеком. Специальные наногенераторы постоянно накапливают энергию от ежедневных движений, а затем преобразуют её в электричество.

В отличие от других методов лечения облысения новая технология не вызывает никаких побочных эффектов, в отличие от уже известных средств, которые могут привести к сексуальной дисфункции, депрессии и тревоге. Учёные объясняют это тем, что электрические импульсы воздействуют целенаправленно, не проникая глубже верхних слоёв кожи головы.

Ориентировочная стоимость такой шляпы пока не названа, но специалисты утверждают, что она будет недорогой и при этом удобной в использовании: её можно будет носить под обычной кепкой.

Недавно британские учёные рассказали, что нашли способ предотвратить потерю волос онкобольными при химиотерапии: помочь должен препарат на основе ингибитора CDK4/6.