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РКС разработали первый в мире стандарт для спутниковой навигации в Арктике 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Новый стандарт для навигации в Арктике разработан в РФ
Фото: РИА Новости
Холдинг "Российские космические системы" (РКС) совместно с Научно-информационным центром "Полярная инициатива" разработали требования к приемникам спутниковых систем навигации для использования в Арктике, которые могут стать первым в мире примером таких "арктических" норм, сообщили во вторник в пресс-службе РКС.
"Соответствующий государственный стандарт (ГОСТ) планируется передать на утверждение в Росстандарт до конца этого года. Его принятие станет фундаментом для дальнейшего развития российской навигационной инфраструктуры Северного морского пути, реализации других проектов государственного масштаба в Арктике", — говорится в сообщении.
Новый ГОСТ определяет технические требования к программному обеспечению геодезической аппаратуры, характеристикам надежности, метрологическому обеспечению, мерам защиты от электромагнитных помех и дестабилизирующего воздействия географических и климатических условий.
"Работа спутникового навигационного оборудования в Арктике имеет ряд особенностей, при этом в мире пока не существует норм и правил для производителей и пользователей "арктического" навигационного оборудования. Мы первыми занялись разработкой соответствующей научной и правовой базы с нуля", — приводит пресс-служба слова замглавы инновационного центра РКС Валерия Глушкова.
Специалисты отмечают, что решили в первую очередь стандартизировать именно геодезическое оборудование, чтобы облегчить работу, которая уже идет в Арктике — масштабные стройки и инфраструктурные проекты. В дальнейшем РКС и "Полярная инициатива" приступят к работе над созданием "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приемников.
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