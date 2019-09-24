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Впервые в истории Земли найдены аммоглифы 

Российская Газета 3 часа назад
Археологи нашли новый вид доисторических рисунков
Фото: РИА Новости
Геологи обнаружили на побережье Южной Африки окаменелые узоры, сделанные предками человека порядка 90 тысяч лет назад. Этот новый вид доисторического искусства авторы исследования предложили назвать аммоглифами.
Авторская статья одного из членов исследовательской команды Чарльза Хелма опубликована на портале Phys.org. Ученые заявляют, что еще 90 тысяч лет назад гоминиды делали узоры и скульптуры на пляжном песке. Доказательства этого обнаружены впервые.
Исследователи продвигались от Кейптауна. Они обнаружили многочисленные эолианиты — цементированные дюнные отложения. На них были найдены следы позвоночных, оставленные в период от 158 тысяч до 70 тысяч лет назад.
Кроме того, было найдено около 40 следов и узоров, оставленных на песке гоминидами примерно 90 тысяч лет назад. Именно узоры привлекли внимание ученых. Они явно являются рукотворными.
Например, один из узоров выполнен в виде перекрещенных линий. Он напоминает современный знак решетки, так называемый "хэштег". В другом месте обнаружили большую и почти идеально круглую канавку, причем в центре круга находится углубление.
По мнению исследователей, древний автор использовал деревянную "рогатку", один конец которой воткнул в песок, а вторым нарисовал круг — примерно как циркулем. Рядом с этим узором находится пара овальных следов, которые могут быть отпечатками коленей древнего художника.
В двух рисунках ученые разглядели образы животных. Как пишет Хелм, поскольку подобное открытие сделано впервые, его авторы предложили новый термин. Он описывает узоры, сделанные в песке доисторическими людьми и с течением времени подвергшиеся естественному процессу цементации. Этот термин звучит как "ammoglyph" — от греческих слов "ammos" (песок) и "glyph" (вырезать).
"Если наши интерпретации точны, то эти выводы представляют собой две важные вещи, — пишет Чарльз Хелм. — Во-первых, свидетельства присутствия человека на этих древних дюнах и пляжах оказались более существенными, чем считалось ранее. Во-вторых, наши результаты подкрепляют данные других исследований, доказывающих наличие когнитивных способностей у ранних людей в этом регионе".
Образцы аммоглифов были отправлены на более точную датировку, результаты которой появятся чуть позже. Ученые также сообщают, что создали методику, позволяющую отличить аммоглифы от более поздней резьбы на камнях, то есть от петроглифов.
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Наука , Кейптаун , ЮАР
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