Ученые объяснили, как мозг «стирает сны»

Ученые из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США обнаружили, что группа клеток в мозге препятствует хранению сновидений, сообщает издание Science.

Ученые во время опытов на мышах уделили внимание работе гипоталамуса — центра контроля многих гормонов и вегетативных функций. Там расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон (МСН). Он отвечает за аппетит и участвует в регуляции фазы сна.

Исследования проводились на мышах. Одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН, в результате чего животные хуже узнавали ранее изученное. А мыши, у которых клетки МСН были выключены, напротив, показали лучшие результаты тестов на память.

"Забывание — это активный процесс, а не просто нечто пассивное", — отметил Шунтаро Идзава.

Сновидения, как заявил соавтор исследования Томас Килдаф, появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН активны.

"Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах", — подытожил ученый.

Исследователи считают, что механизм стирания информации у людей похож на мышиный.