В России появится искусственное мясо

Российские ученые создали искусственное мясо

Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо, которое может появиться на российских прилавках уже к 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Очаковского комбината пищевых ингредиентов".

Исследовательские работы велись на протяжении двух лет. Первые 40 грамм мяса, выращенного в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей.

"Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 кг", — говорится в сообщении.

По оценке экспертов ОКПИ, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины в рознице будет стоить 800 рублей.

Как отмечается, искусственное мясо безопасно для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного. Такое мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы "Абердин-ангус" в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста.