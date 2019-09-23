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Российские ученые создали искусственное мясо 

РИА Новости + ещё 6 4 часа назад
В России появится искусственное мясо
Фото: РИА Новости
Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо, которое может появиться на российских прилавках уже к 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Очаковского комбината пищевых ингредиентов".
Исследовательские работы велись на протяжении двух лет. Первые 40 грамм мяса, выращенного в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей.
"Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 кг", — говорится в сообщении.
По оценке экспертов ОКПИ, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины в рознице будет стоить 800 рублей.
Как отмечается, искусственное мясо безопасно для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного. Такое мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы "Абердин-ангус" в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста.
"Решающий вопрос в процессе получения мяса — это выбор подходящего состава среды. Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат. При этом среда — один из самых дорогостоящих ингредиентов, она влияет на стоимость выращивания клеток", — прокомментировал генеральный директор ОКПИ Александр Савков.
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Наука , Другое , Общество , РИА Новости
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