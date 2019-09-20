Stern (Германия): Германия без влечения? Немцы все реже занимаются сексом — эксперты объясняют причины

Stern (Германия) . Всего 52% немцев занимаются сексом хотя бы раз в месяц. В других странах то же самое. Причин множество: и злоупотребление гаджетами, и стресс на работе, и завышенные ожидания. Но гораздо серьезнее другое явление — секс-зависимость, пишет

После выхода исследования Freizeit Monitor 2019 на прошлой неделе Германия говорит о сексе. У граждан ФРГ его становится все меньше, сообщается в исследовании. С чем это связано? Сексологи и специалисты по супружеским отношениям утверждают, что знают причины. Одна из них — смартфон.

«Отсутствие сексуального влечения — стандартная тема в моей практике», — говорит мюнхенский сексолог и специалист по супружеским отношениям Хайке Мельцер (Heike Melzer).

Недавно опубликованное исследование Freizeit Monitor 2019 показало, что только 52% немцев занимаются сексом не менее одного раз в месяц. Еще пять лет назад их было 56%. Однако отсутствие влечения зависит от партнеров, говорит Мельцер. Огромное потребление порнографических материалов, а также бесконечные предложения секс-услуг в сети привели к тому, что импульсивная сторона сексуальности отделяется от постоянных отношений. Один и тот же постоянный партнер со временем становится непривлекательным, отмечает эксперт.

Схожего мнения придерживается и сексолог Фолькмар Зигуш (Volkmar Sigusch):

«По моему мнению, решающее значение имеет то, что сегодня постоянные цифровые возможности сексуального возбуждения и действия уменьшили привлекательности секса в этом смысле: «Мне не нужно делать это сейчас, я могу наверстать в любое время». Чем проще чего-то достичь, тем больше это теряет привлекательность».

Связь остается в стороне

Мельцер отдельно выделяет влечение в целом.

«Количество оргазмов без партнера, по крайней мере без постоянного партнера, в прошлые годы возросло из-за находящихся в постоянном доступе сильных сексуальных возбудителей, — рассказывает он. — Усилия для того, чтобы иметь секс с партнером, уже стали слишком напряженными. С порнографией или мощными секс-игрушками все намного проще».

Но здесь момент связи очень кратковременный.

Исследование Фонда вопросов будущего, который опубликовал Freizeit Monitor, проводит деление на ряд подгрупп: 59% родителей в возрасте от 25 до 49 лет занимаются сексом как минимум раз в неделю, 82% — как минимум раз в месяц. Меньше всего сексом, по данным исследования, занимаются одиночки (27% — каждую неделю, 49% — каждый месяц) и пенсионеры старше 65 лет — 7 и 28% соответственно.

Сексолог Хайнц-Юрген Фосс (Heinz-Jürgen Voß) из университета Мерзебурга из-за небольших цифр усомнился, что исследование по отдельным группам репрезентативно. Но тенденция, например, в отношении одиночек верная, «в отличие от распространенных ожиданий в целом». По данным исследований в области сексологии, проведенных в Лейпциге, Мерзебурге и Гамбурге, только 5% сексуальных отношений приходится на одиночек. Для молодых людей действует следующее правило: «Всегда одни раньше, а другие позже». Возраст начала сексуальных отношений остается примерно одинаковым.

Причины растущего отсутствия желания различны. Ульрих Райнхардт (Ulrich Reinhardt), научный руководитель репрезентативного исследования Freizeit Monitor, привел в качестве примера частое использование смартфона.

«Когда партнеры все время сидят в телефоне, не возникает романтический настрой». Фосс называет стресс на работе «убийцей желания».

«Прийти после работы и быть готовым к сексуальным действиям — так не получается или же получается с трудом. Для хорошего секса и хорошего совместного пребывания в целом нужно время».

Мировой тренд отказа от секса

К этому добавляется стресс в плане результативности из-за порноиндустрии и социальных сетей, отмечает Мельцер.

«Повсюду эрегированные пенисы, множественные оргазмы, мускулистые тела — в том числе и при помощи соответствующих фильтров. Наше представление о том, как все должно быть, редко совпадает с тем, как все бывает на самом деле».

При этом тренд сокращения количества секса — это не только немецкий феномен, он присутствует и во многих других странах. Вместе с тем растет количество тех, у кого секса не было вообще никогда. Так, в Японии примерно у четырех из десяти человек в возрасте от 18 до 36 лет полностью отсутствует сексуальный опыт, отмечает эксперт.

То, что мы сравниваем себя с другими в области секса, по мнению Мельцер, вообще не проблема — это абсолютно нормально.

«При этом мужчины особенно ориентированы на результат и любят сравнивать себя с окружением», — говорит эксперт.

Однако данные опросов на тему секса нужно рассматривать с осторожностью, потому что мужчины склонны к преувеличению и хвастовству, в то время как женщины скорее рассказывают меньше, чем происходит в их жизни в действительности.

Сколько секса — норма?

На вопрос, какое количество секса «правильно», нет однозначного ответа.

«Я знаю людей, которые полностью отказываются от секса и не видят в этом проблемы, а у других секс по три раза в день, и они считают это нормальным», — говорит Мельцер.

При этом как нехватка, так и переизбыток секса может вызывать проблемы.

«Основное беспокойство у меня вызывает то, что множество людей сейчас скатываются в зависимость от секса со всеми классическими симптомами привыкания и повышения дозы вплоть до потери контроля и сильных негативных последствий в жизни», — говорит Мельцер.

Только в этом году ВОЗ признала патологические сексуальные нарушения болезнью.