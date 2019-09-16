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Названы самые вредные позы для сна 

Рамблер 27 минут назад
Названы самые вредные позы для сна
Фото: depositphotos.com
Самым безопасным положением для сна является поза «на спине». Об этом заявил внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».
Как передает РИА «Новости», Садовой заявил, что поза «на боку» вредна для позвоночника, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление. Самым опасным положением для сна кардиолог назвал позу «сидя»: сон в таком положении плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, провоцирует отеки, расширение вен и тромбоз.
Также кардиолог рекомендовал спать днем. Он отметил, что дневной отдых полезен для сердца и всего организма в целом, снижает артериальное давление и позволяет чувствовать себя бодрее.
При этом Садовой согласился, что дневной сон доступен не каждому, однако полноценный восьмичасовой отдых ночью — «вот, что действительно доступно и рекомендовано».
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Наука , Наука и техника , Минздрав РФ , Республика Крым
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