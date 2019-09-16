Названы самые вредные позы для сна

Самым безопасным положением для сна является поза «на спине». Об этом заявил внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио «Спутник в Крыму».

Как передает РИА «Новости», Садовой заявил, что поза «на боку» вредна для позвоночника, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление. Самым опасным положением для сна кардиолог назвал позу «сидя»: сон в таком положении плохо влияет на сердце, увеличивает внутрибрюшное давление, провоцирует отеки, расширение вен и тромбоз.

Также кардиолог рекомендовал спать днем. Он отметил, что дневной отдых полезен для сердца и всего организма в целом, снижает артериальное давление и позволяет чувствовать себя бодрее.

При этом Садовой согласился, что дневной сон доступен не каждому, однако полноценный восьмичасовой отдых ночью — «вот, что действительно доступно и рекомендовано».