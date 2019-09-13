Пестициды приводят к анорексии у певчих птиц

Токсикологи показали, что певчие птицы — белоголовые зонотрихии — заболевают анорексией из-за неоникотиноидных пестицидов. В эксперименте птицы теряли в среднем 6% массы тела и около 17% запасов жира в течение нескольких часов. Исследование было опубликовано в журнале Science и может помочь объяснить драматический спад численности певчих птиц в последние десятилетия.

Неоникотиноиды защищают семена и растения от насекомых, устойчивых к другим пестицидам. В мозгу насекомых они связываются с никотин-ацетилхолиновыми рецепторами, блокируют передачу нервного импульса и насекомые-вредители погибают от паралича. Однако недавние исследования обнаружили, что они могут уничтожать и насекомых-опылителей, таких как медоносные пчелы и шмели. Опасения побудили в 2018 году Европейский Союз запретить три из них.

Лабораторные исследования показали, что неоникотиноиды ослабляют и дезориентируют птиц в неволе. Экотоксиколог из Университета Саскачевана Маргарет Энг и ее коллеги задались целью изучить их воздействие на диких птиц. Для этого ученые отловили несколько десятков белоголовых зонотрихий (Zonotrichia leucophrys) в канадской провинции Онтарио, когда те летели из Арктики на юг США. В течение шести часов они содержали птиц в клетках с едой и водой. Около дюжины птиц получили низкие дозы неоникотиноида имидаклоприда — в количестве, равном тому, сколько они могли бы проглотить, съев несколько семян с недавно посаженного поля. Еще дюжина получила меньшую дозу пестицида. Птицы из контрольной группы отсидели в клетках наравне с остальными.

Всем птицам помещали на спину небольшой радиопередатчик и выпустили на участок площадью 100 тыс. км2, где 93 регулярно расположенные радиовышки отслеживали помеченных животных. Результаты показали, что птицы с самой высокой дозой пестицидов потеряли в среднем 6% массы тела и около 17% запасов жира в течение нескольких часов. Они поедали всего около трети от рациона контрольных птиц.

Половина птиц из группы с высокой дозой пестицида застряла в Онтарио на дополнительные три дня и больше. «Это всего несколько дней, однако всего несколько дней могут иметь значительные последствия для выживания и размножения», — поясняет Энг. Объевшимся пестицидам птицам требуется дополнительное время, чтобы вывести яд из организма, снова начать есть и восстановить потерянный жир. Но прилетая слишком поздно, они пропускают пик сезона для поиска еды, партнера и гнезда.