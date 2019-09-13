Крысы играют в прятки ради удовольствия

Немецкие исследователи обучили пять самцов крыс играть в прятки с человеком и обнаружили область мозга, которая отвечает за этот процесс. Когда крыса обнаруживала укрытие человека, то радостно прыгала, сообщают ученые в журнале Science.

Почти все, что могут люди, есть у других животных хоть и в зачатке. Ранее исследования показали, что крысы играют, смеются при щекотке и с сочувствием реагируют на чужую боль. Идею для нового эксперимента нейробиолог Майкл Брехт из Берлинского университета им. Гумбольдта почерпнул в Интернете.

«На YouTube существует множество видео владельцев домашних животных, которые свидетельствуют о том, что их животные любят это делать», — поясняет свой мотив ученый. Поэтому ученый задался целью понять, могут ли крысы играть в такие сложные игры, как прятки.

Для этого Брехт и его коллеги создали игровую комнату площадью 30 м с картонными навесами и коробками из прозрачного и непрозрачного пластика. Они создали семь укрытий для крыс и три укрытия для человека. В играх принимали участие шесть самцов крыс и один ученый — невролог Анника Стефани Рейнхольд.

Каждая игра начиналась с того, что крысу сажали в коробку с крышкой. Если крыса искала, то коробку закрывали и Рейнхольд пряталась. Затем, крыса выбегала из дистанционно открытой коробки и отправлялась на поиски человека. Когда она находила Рейнхольд, последняя награждала животное ласками и щекоткой. Если крыса пряталась, то коробку оставляли открытой и Рейнхольд приседала возле нее. Крыса выпрыгивала и бежала прятаться. Спустя две недели пять из шести самцов крысы научились искать и прятаться, не отвлекаясь.

Чтобы изучить нейрональные основы игрового поведения, команда записала электрические сигналы от около 180 нейронов в префронтальной коре — области мозга, участвующей в обучении. Когда Рейнхолд закрывала крышку, срабатывала ровно треть нейронов. Результат предполагает, что именно этот регион особенно чувствителен к игре в прятки.

Когда Рейнхольд обыскивала комнату, крысы часто перебегали туда, где она уже искала. Крысы предпочитали прятаться в непрозрачном ящике и молчали, пока прятались. При поиске человека они издавали ультразвуковой писк. Когда крысы находили исследователя, они выдавали так называемые «прыжки радости». Такие прыжки делают многие млекопитающие, когда им весело — кролики, ягнята, люди. Иногда после обнаружения крысы тут же бежали прятаться опять, даже не требуя вознаграждения.