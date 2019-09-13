Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС 

РИА Новости + ещё 5 37 минут назад
Мутантов будут выращивать на поверхности МКС
Фото: NASA/Роскосмос
Российские ученые создают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах, побывавших в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса научной аппаратуры "Мутация" с применением разработанного комплекта испытательной аппаратуры, ведется подготовка к предварительным испытаниям", — говорится в материалах.
Научная аппаратура разрабатывается совместно Научно-исследовательским институтом электромеханики, Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) и Институтом медико-биологических проблем РАН (головной институт по космической медицине).
Аппаратуру планируется использовать на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется в 2020 году. Образцы с биообъектами для изучения влияния факторов космического полета будут помещаться в специальные кассеты перед отправкой на орбиту, а затем выставляться на внешней поверхности станции. Каждая кассета по-разному защищена от космической радиации. Помимо радиации будет изучаться влияние на микроорганизмы других факторов космического полета, которые считаются наиболее сильными мутагенами: микрогравитация, температура, давление, магнитное излучение.
В материалах не указывается, на какой срок планируется выставлять образцы наружу станции и что с ними будет происходить по завершении эксперимента. Обычно результаты возвращаются на Землю.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Последние новости
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах Искали с 2007-го: найден тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ Искали с 2007-го: найден тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ
Комментарии
Наука , Наука и техника , РАН , РКК Энергия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война в Сирии закончилась»
«Война в Сирии закончилась»12
Помпео не захотел стать советником Трампа
Помпео не захотел стать советником Трампа
Супрун поставила диагноз Зеленскому
Супрун поставила диагноз Зеленскому45
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ175
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
«Глубоко травмированные, тревожные люди»11
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
01:39
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Криминал Происшествия