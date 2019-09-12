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В центре Млечного Пути черная дыра надула гигантские пузыри 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
В центре Млечного Пути нашли посылающие сигналы тела
Фото: ТАСС
Международная команда астрономов обнаружила почти в самом центре Млечного Пути так называемые радиоизлучающие пузыри, размер которых исчисляется сотнями световых лет.
Об открытии сообщается на сайте Северо-Западного университета (США), а полностью исследование можно найти в журнале Nature. Открытие было совершено при помощи южноафриканского телескопа MeerKAT.
Группа астрономов обнаружила одну из самых больших структур, когда-либо наблюдавшихся в Млечном Пути. Речь идет о паре радиоизлучающих пузырей, "высота" которых достигает сотен световых лет. Их размер намного превышает размеры всех остальных структур, когда-либо обнаруженных в центре нашей галактики.
Команда считает, что огромная и похожая на песочные часы структура, вероятно, является результатом феноменально мощного энергетического взрыва. Возможно, он произошел около сверхмассивной черной дыры несколько миллионов лет назад.
"Центр нашей галактики относительно спокоен по сравнению с другими галактиками с очень активными центральными черными дырами, — говорит ведущий автор работа Ян Хейвуд из Оксфордского университета. — Однако черная дыра Млечного Пути может время от времени становиться нехарактерно активной и вспыхивать, поскольку она периодически поглощает массивные сгустки пыли и газа".
По его словам, вполне возможно, что одно из таких безумных пиршеств вызвало мощные вспышки, которые и "надули" эти ранее невидимые человеку гигантские пузыри.
Надо сказать, что эта часть Млечного Пути таит в себе и много других загадок. Например, еще в начале 1980-х годов там были обнаружены огромные и высокоорганизованные магнитные нити. Они находятся на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли.
Их происхождение до сих пор остается неразгаданной тайной. Известно лишь, что эти нити представляют собой радиоструктуры, простирающиеся на десятки световых лет в длину и на один световой год в ширину.
"Радиоизлучающие пузыри способны пролить свет на происхождение этих нитей, — считает соавтор исследования Юсеф-Заде. — Почти все из более чем 100 нитей ограничены этими пузырями. Тесная связь нитей с пузырями означает, что создавшее их энергетическое событие также ответственно за ускорение электронов, необходимых для получения радиоизлучения из намагниченных нитей".
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Наука , Наука и техника , США
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