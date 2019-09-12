В Антарктиде нашли «затерянную» пещеру

Участники 24-й украинской экспедиции в Антарктиду нашли "затерянную" ледниковую пещеру с озерами и рекой, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Пещеру на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернандский", нашли еще в ходе первых антарктических экспедиций.

"Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило", — рассказали в министерстве.

Руководитель 24-й экспедиции Игорь Дикий признался, что обнаружить пещеру удалось не сразу.

"Было несколько неудачных попыток найти его со стороны пролива Пенола. А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея домика Ворде нам повезло: мы нашли вход в затерянную пещеру", — сообщил он.

Общая ширина ходов пещеры, которые пролегают на трех этажах, составляет около 200 метров, в ней находятся подледная река и два озера. Кроме того, ученые нашли перо птицы, которое "точно не принадлежит пингвину". Образцы для исследований уже отправили на Украину.

Станция "Академик Вернандский" функционирует с 1996 года. Она была основана в 1953 году на острове Галиндез британскими исследователями под названием "Фарадей", впоследствии ее передали Украине на безвозмездной основе.