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Российский ученый открыл три вида кавказских диплопод 

Индикатор 5 часов назад
Российский ученый открыл три вида кавказских диплопод
Фото: Пресс-служба ДГТУ
Сотрудник Донского государственного технического университета открыл три новых вида двупарноногих многоножек. Все они обитают на лесистых склонах Главного Кавказского хребта. Исследование было представлено на Международном мириаподологическом конгрессе в Будапеште 25-31 августа.
Класс двупарноногих многоножки (Diplopoda) получил свое название за туловищные сегменты его представителей — у которых по две пары ног. Диплоподы играют важную роль в поддержании естественного плодородия почвы. Любые колебания численности и видового состава могут говорить об изменениях и нарушениях экосистемы. К настоящему моменту описано более восьми тысяч видов двупарноногих многоножек. Предположительно, в природе их биоразнообразие достигает 50 тысяч видов. Последняя работа по кавказской фауне диплопод была сделана в 1936 году шведом Хансом Ламандером, и последние 80 лет белые пятна в филогении двупарноногих Кавказа оставались неразрешенными.
Российский ученый Александр Евсюков изучал коллекционные материалы, хранившиеся в Институте проблем экологии и эволюции РАН, и обнаружил не описанные ранее виды. Чтобы в этом удостовериться, зоолог проанализировал образцы под лучами сканирующего электронного микроскопа.
Результаты показали, что один вид принадлежал роду Kubaniulus, остальные два — Leptoiulus. Ранее считалось, что род Kubaniulus представлен только одним видом. Все новые виды — эндемики Кавказа. Один из двух новых видов рода Leptoiulus обитает на южных макросклонах Кавказского хребта, на территории Грузии и Азербайджана, где населяет смешанные леса. Второй новый вид этого рода населяет ксерофитные степи Талышских гор на границе Азербайджана и Ирана. Новый вид из рода Kubaniulus обитает в Краснодарском крае на побережье Черного моря.
Морфологические особенности кавказских видов сближают их с известными иранскими и европейскими формами, что позволяет ученым сделать выводы о связях фаун Кавказа, Европы и Азии.
«Вся фауна должна быть подвергнута инвентаризации для того, чтобы не потерять то, что у нас осталось. Ведь, чтобы сохранить биоразнообразие, его нужно сначала изучить», —заключает Евсюков.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Александр Евсюков , РАН , Будапешт
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