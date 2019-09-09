Российский ученый открыл три вида кавказских диплопод

Сотрудник Донского государственного технического университета открыл три новых вида двупарноногих многоножек. Все они обитают на лесистых склонах Главного Кавказского хребта. Исследование было представлено на Международном мириаподологическом конгрессе в Будапеште 25-31 августа.

Класс двупарноногих многоножки (Diplopoda) получил свое название за туловищные сегменты его представителей — у которых по две пары ног. Диплоподы играют важную роль в поддержании естественного плодородия почвы. Любые колебания численности и видового состава могут говорить об изменениях и нарушениях экосистемы. К настоящему моменту описано более восьми тысяч видов двупарноногих многоножек. Предположительно, в природе их биоразнообразие достигает 50 тысяч видов. Последняя работа по кавказской фауне диплопод была сделана в 1936 году шведом Хансом Ламандером, и последние 80 лет белые пятна в филогении двупарноногих Кавказа оставались неразрешенными.

Российский ученый Александр Евсюков изучал коллекционные материалы, хранившиеся в Институте проблем экологии и эволюции РАН , и обнаружил не описанные ранее виды. Чтобы в этом удостовериться, зоолог проанализировал образцы под лучами сканирующего электронного микроскопа.

Результаты показали, что один вид принадлежал роду Kubaniulus, остальные два — Leptoiulus. Ранее считалось, что род Kubaniulus представлен только одним видом. Все новые виды — эндемики Кавказа. Один из двух новых видов рода Leptoiulus обитает на южных макросклонах Кавказского хребта, на территории Грузии и Азербайджана, где населяет смешанные леса. Второй новый вид этого рода населяет ксерофитные степи Талышских гор на границе Азербайджана и Ирана. Новый вид из рода Kubaniulus обитает в Краснодарском крае на побережье Черного моря.

Морфологические особенности кавказских видов сближают их с известными иранскими и европейскими формами, что позволяет ученым сделать выводы о связях фаун Кавказа, Европы и Азии.