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Житель Швеции нашёл в людоедстве спасение Земли от потепления 

News.ru + ещё 7 17 минут назад
«Есть людей»: найден способ спасти Землю
Фото: кадр YouTube
Шведский учёный-бихевиорист Магнус Сёдерлунд предположил, что экологи и зелёные отчасти винят производителей мясной продукции и сельское хозяйство в глобальном потеплении. В связи с этим, исследователь обратил внимание на «невообразимые предложения» по спасению планеты.
Он считает, что поедание человеческих трупов поможет в решении проблемы. Однако поменять рацион людям мешает «консерватизм в пищевых привычках». Сёдерлунд выразил готовность проводить гастрономические семинары на эту тему, информирует argumenti.ru.
Ранее News.ru сообщал, что житель американского штата Индиана Джозеф Оберхансли обвиняется в том, что он зарезал свою подругу и съел её мозг, а также часть сердца и лёгкого. Судебный процесс над ним начался 19 августа.
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Наука , Наука и техника , газета "Аргументы недели"
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