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Тайну смерти германского принца раскрыли через 1600 лет 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Тайну смерти германского принца раскрыли через 1600 лет
Фото: Matej Ruttkay, SAV
Гробница представляла собой подземный «дом» из еловых бревен.
Ученые установили причину смерти германского принца, жившего в IV веке, чья богатая и хорошо сохранившаяся гробница была найдена в Словакии в 2005 году.
Речь идет о захоронении, найденного в городе Попраде. Деревянная гробница располагалась на глубине пяти метров — ее обнаружили во время строительства индустриального парка.
Гробница представляла собой подземный «дом» из еловых бревен. Внутри располагался деревянный гроб с телом принца. Благодаря микроклимату, дерево и текстиль, а также прочие органические материалы, отлично сохранились.
В последнем исследовании ученые установили, что принц, скорее всего, скончался от гепатита В. Определение конкретного вируса 1600-летней давности служит уникальным открытием.
Похороны принца прошли примерно в 380 году нашей эры. В гробнице исследователи обнаружили множество артефактов, включая мебель, а также туалетные принадлежности, золотой амулет и настольную игру со стеклянными фигурами, пишет The Slovak Spectator.
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Наука , Наука и техника , Словакия
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