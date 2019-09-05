Названы смертельно опасные напитки

Группа учёных, состоящая из специалистов из разных стран, выяснила, что наиболее опасными для жизни и здоровья человека являются сладкие безалкогольные напитки, сообщает издание Live Science. По их мнению, любители газировки подвержены риску ранней смерти.

Прийти к такому выводу учёным позволило исследование, в котором поучаствовали 450 тысяч здоровых добровольцев. 16 лет эксперты собирали сведения о состоянии здоровья подопытных, акцентируя внимание на то, какие напитки они чаще всего потребляют. При этом в исследовании учитывался рост, вес, вредные привычки, рацион и образ жизни пациентов.

Оказалось, что регулярное употребление двух и более стаканов напитка с большим содержанием сахара или его заменителей на 17% повышает риск ранней смерти. Примечательно, что любители газировки с сахаром чаще всего жалуются на проблемы с пищеварением, а напитки с сахарозаменителями в первую очередь поражают сердце и сосуды.

Учёные заявили, что намерены продолжить исследования, подчеркнув важность проводимой работы.