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Названы смертельно опасные напитки 

Рамблер 1 час назад
Названы смертельно опасные напитки
Фото: depositphotos.com
Группа учёных, состоящая из специалистов из разных стран, выяснила, что наиболее опасными для жизни и здоровья человека являются сладкие безалкогольные напитки, сообщает издание Live Science. По их мнению, любители газировки подвержены риску ранней смерти.
Прийти к такому выводу учёным позволило исследование, в котором поучаствовали 450 тысяч здоровых добровольцев. 16 лет эксперты собирали сведения о состоянии здоровья подопытных, акцентируя внимание на то, какие напитки они чаще всего потребляют. При этом в исследовании учитывался рост, вес, вредные привычки, рацион и образ жизни пациентов.
Оказалось, что регулярное употребление двух и более стаканов напитка с большим содержанием сахара или его заменителей на 17% повышает риск ранней смерти. Примечательно, что любители газировки с сахаром чаще всего жалуются на проблемы с пищеварением, а напитки с сахарозаменителями в первую очередь поражают сердце и сосуды.
Учёные заявили, что намерены продолжить исследования, подчеркнув важность проводимой работы.
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Наука , Наука и техника
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