Авторы снимка черной дыры получили $3 миллиона

Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов

Ученые проекта Event Horizon Telescope (EHT), представившие миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize в области фундаментальной физики, сообщается на сайте организаторов премии.

Проект Event Horizon Telescope в апреле опубликовал первый снимок тени массивной черной дыры, полученный с помощью сети радиотелескопов, которые начали наблюдение за объектом в центре галактике М87 в апреле 2017 года.

"Руководитель проекта Шеп Доулман при Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики получит (премию — ред.) от лица всей команды", — говорится в заявлении.

Как отмечается, денежная составляющая премии в размере трех миллионов долларов будет поровну разделена между 347 участниками проекта.

Проект Event Horizon Telescope объединяет несколько радиотелескопов в различных точках мира. В 2017 году сеть состояла из восьми аппаратов и будет расширяться.