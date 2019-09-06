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Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Авторы снимка черной дыры получили $3 миллиона
Фото: Event Horizon Telescope Collaboration
Ученые проекта Event Horizon Telescope (EHT), представившие миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize в области фундаментальной физики, сообщается на сайте организаторов премии.
Проект Event Horizon Telescope в апреле опубликовал первый снимок тени массивной черной дыры, полученный с помощью сети радиотелескопов, которые начали наблюдение за объектом в центре галактике М87 в апреле 2017 года.
"Руководитель проекта Шеп Доулман при Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики получит (премию — ред.) от лица всей команды", — говорится в заявлении.
Как отмечается, денежная составляющая премии в размере трех миллионов долларов будет поровну разделена между 347 участниками проекта.
Проект Event Horizon Telescope объединяет несколько радиотелескопов в различных точках мира. В 2017 году сеть состояла из восьми аппаратов и будет расширяться.
Премия Breakthrough Prize была учреждена в 2013 году основателем компании Google Сергеем Брином, CEO компании Facebook Марком Цукербергом, председателем совета директоров Alibaba Group Джеком Ма и совладельцем инвестиционной фирмы Digital Sky Technologies и Mail.ru Group Юрием Мильнером. Вручается она за прорывные открытия в фундаментальной физике, математике и в науках о жизни. Призовой фонд премии считается крупнейшим в мире — ее лауреаты получают по три миллиона долларов. Организаторы премии описывают ее как "крупнейшая научная премия в мире", а ее лауреатов как "настоящих рок-звезд". Цель организаторов, по их словам, — внести немного "суматохи" в мир научных премий.
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Наука , Наука и техника , Юрий Мильнер , Джек Ма , Сергей Брин , Марк Цукерберг , Alibaba , Mail.ru Group , Google
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