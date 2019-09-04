В Китае впервые клонировали котенка для продажи

Китае впервые клонировали котенка для коммерческих целей, дать вторую жизнь умершему питомцу можно за 250 тысяч юаней (2,34 миллиона рублей), рассказал РИА Новости вице-президент биотехнологической компании SinoGene, клонировавшей животное, Ван Инин.

"Несмотря на то, что это не первый клонированный котенок в мире, он первый клонированный в Китае. В Китае никак не могли клонировать именно котят. Кроме того, это и первый случай коммерческого клонирования котенка", — рассказал в беседе с РИА Новости Ван Инин.

По его словам, хозяин клонированного животного очень сильно переживал после смерти своего питомца, который скончался из-за внезапной болезни, и поэтому решил воспользоваться услугами компании.

Ван Инин рассказал, что с точки зрения ДНК, клонированное животное будет абсолютно идентично "оригиналу", однако в характере могут быть отличия.

"Что касается характера, то мы можем сказать, что его основа заложена в ДНК, но в то же время некоторые особенности характера питомца также могут зависеть от условий и среды проживания. Например дрессировка и так далее. Поэтому мы не можем гарантировать, что характер будет 100% такой же, как у умершего животного", — пояснил Ван Инин, добавив, что разницы в продолжительности жизни между клонированным животным и обычным животным нет.

Весь процесс клонирования котенка занимает 3-4 месяца, но животное после рождения еще на два месяца остается в лаборатории под наблюдением. В настоящее время клонированный котенок находится в лаборатории, так как ему еще нет двух месяцев.

"Сейчас клонирование одной собаки стоит 380 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей), клонирование кошки — 250 тысяч юаней", — рассказал представитель компании.

В 2017 году к компании SinoGene было приковано внимание всего мира, после того как в их лаборатории появилась на свет первая в мире собака, выведенная из соматической клетки методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены). Собака по кличке Лун Лун стал клоном собаки Пинго породы бигль, выведенной в SinoGene в декабре 2016 года. Пинго в свою очередь была первой в мире собакой, выведенной при помощи метода редактирования генов.