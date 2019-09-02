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Ученые рассказали о магнитных бурях в конце сентября 

Rambler News Service + ещё 7 2 часа назад
Магнитные бури средней интенсивности ожидаются 27-28 сентября, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
По данным ученых, в остальные дни в период с 5 по 29 сентября магнитные бури не прогнозируются. Ожидается, что магнитосфера в первый осенний месяц в целом будет спокойной.
Еще 31 августа на Земле начались колебания магнитного поля, которые во второй половине дня достигли двух баллов из пяти возможных. Магнитная буря продолжалась все воскресенье и продолжилась утром понедельника, 2 сентября.
«При этом вечером в воскресенье уровень бури повторно поднялся до балла 2. По прогнозу, к середине понедельника, 2 сентября, амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться», — подчеркивают ученые.
Текущая магнитная буря стала второй по силе в 2019 году. Самой интенсивной стала буря, наблюдавшаяся в мае. Она достигла третьего уровня из пяти возможных.
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Наука , Видео , Наука и техника , РАН
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