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Ученые обнаружили на Венере признаки жизни 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
На Венере обнаружили признаки жизни
Фото: NASA
Темные пятна, замеченные японскими учеными, могут стать доказательством присутствия жизни на Венере. По заявлению экспертов, эти образования могут влиять на климат планеты. Так, на венерианской поверхности специалисты обнаружили хлорид железа, аллотропы серы и диоксид серы. Как заявили исследователи, частицы в темных пятнах ведут себя так, как микроорганизмы в атмосфере Земли. Именно поэтому ученые и предположили, что на Венере может быть жизнь.
Это мнение разделяет и американский астрофизик Карл Саган. Астрономы отметили, что с 2006 по 2017 годы количество отраженного от планеты света сократилось в 2 раза, а недавно снова стало расти. Пока специалисты не находят ответа этому явлению. Об этом пишет «Утро.ру».
Ранее мы сообщали, что на Земле ученые обнаружили кладбище НЛО. Такое заключение сделали исследователи из России, которые изучали Саргассово море или, как его называют в народе, Бермудский треугольник.
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Наука , Наука и техника , Карл Саган , Ytro.ru
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