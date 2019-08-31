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В США на пляже обнаружили двухголовую черепаху 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Найдена двухголовая черепаха
Фото: Facebook
На пляже Южной Каролины на острове Хилтон-Хед-Айленд нашли двухголовую черепаху, сообщает Perth Now.
"Мы думали, что видели все в этот очень насыщенный сезон на море! Но вчера во время патрулирования обнаружили этого детеныша черепахи, — написали на своей странице в соцсети сотрудники The Sea Turtle Patrol Hilton Head Island.
Они уточнили, что такая мутация чаще встречается у рептилий, чем у других животных, но она все еще очень редкая.
"Как и других особей, найденных во время мониторинга, мы выпустили эту в океан", — уточнили в патруле.
Но не все пользователи соцсетей разделили такое решение. В комментариях писали, что это неправильный выбор, так как шансы на выживание такой черепахи в дикой природе равны нулю.
Несмотря на реакцию, многие другие подписчики пожелали редкому животному удачи.
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Наука , Наука и техника , США , Хилтон-Хед-Айленд
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