В России покажут клонированную лайку

Якутии покажут лайку, клонированную учеными Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), на выставке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что собаку представят на выставке «Улица Дальнего Востока», которая будет проходить с 3 по 8 сентября, в павильоне «Сделано в Якутии».

«Самым необычным экспонатом в экспозиции Якутии станет клон 12-летней якутской охотничьей лайки», — указано в сообщении.

По информации агентства, животное было воссоздано в 2016 году специалистами СВФУ совместно с коллегами южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation в рамках международного проекта по изучению и возрождению ископаемых животных. Предполагается, что в будущем станет возможным клонирование мамонтов.

Кроме того, в павильоне региона будут продемонстрированы местные инвестиционные и инновационные проекты, а также экспозиция по продвижению туристских брендов и эксклюзивные образцы народно-художественных промыслов из мамонтовой кости.