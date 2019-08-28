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В России покажут клонированную лайку 

Lenta.ru + ещё 2 19 минут назад
Фото: ТАСС
В Якутии покажут лайку, клонированную учеными Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), на выставке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что собаку представят на выставке «Улица Дальнего Востока», которая будет проходить с 3 по 8 сентября, в павильоне «Сделано в Якутии».
«Самым необычным экспонатом в экспозиции Якутии станет клон 12-летней якутской охотничьей лайки», — указано в сообщении.
По информации агентства, животное было воссоздано в 2016 году специалистами СВФУ совместно с коллегами южнокорейского института Sooam Biotech Research Foundation в рамках международного проекта по изучению и возрождению ископаемых животных. Предполагается, что в будущем станет возможным клонирование мамонтов.
Кроме того, в павильоне региона будут продемонстрированы местные инвестиционные и инновационные проекты, а также экспозиция по продвижению туристских брендов и эксклюзивные образцы народно-художественных промыслов из мамонтовой кости.
Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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Наука , Наука и техника , Владимир Путин , Республика Саха (Якутия)
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