Объяснено происхождение таинственного древнего скелета

Группа археологов, включая ученых Бристольского университета в Великобритании , выяснила вероятное происхождение останков человека, найденных под Пражским Градом и датируемых X веком. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели анализ костей и найденных вместе с ними артефактов, включая меч, топор, огниво, а также предметы быта, включая ведро и ножи. По словам специалистов, меч является уникальным предметом, поскольку в других 1500 могилах раннего средневековья, раскопанных в Пражском Граде, ничего подобного не встречается. Это указывает на то, что человек мог иметь славянское происхождение, но овладел древнескандинавским языком и считал себя настоящим викингом.

Останки были обнаружены в 1928 году украинским археологом Иваном Борковским. В 1939 году в Чехословакию вторглись немецкие войска, и нацисты обвинили Борковского, что он скрыл правду о том, что останки были не славянского, а германского происхождения. После войны Чехословакия оказалась под сферой влияния Советского Союза, и археолог стал настаивать на том, что останки принадлежали западному славянину из династии Пшемыслидов.