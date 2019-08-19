Российским ученым раздадут «мегагранты»

Более 430 научных организаций и вузов подали заявки на участие в конкурсе Министерства науки и высшего образования России на получение «мегагрантов». Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, заявки принимались с 20 июня по 1 августа. За это время поучаствовать в конкурсе, который проводится в рамках реализации нацпроекта «Наука», выразили желание 323 вуза и 110 научных организаций из 52 регионов страны.

Ожидается, что победителей определят до 1 ноября. Они получат гранты в размере до 90 миллионов рублей на проведение научных исследований для решения задач по приоритетам научно-технологического развития России, необходимых для развития инновационной экономики страны, и подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач.

Минобрнауки проводит данный конкурс уже в седьмой раз.