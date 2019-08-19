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Российским ученым раздадут «мегагранты» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 430 научных организаций и вузов подали заявки на участие в конкурсе Министерства науки и высшего образования России на получение «мегагрантов». Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, заявки принимались с 20 июня по 1 августа. За это время поучаствовать в конкурсе, который проводится в рамках реализации нацпроекта «Наука», выразили желание 323 вуза и 110 научных организаций из 52 регионов страны.
Ожидается, что победителей определят до 1 ноября. Они получат гранты в размере до 90 миллионов рублей на проведение научных исследований для решения задач по приоритетам научно-технологического развития России, необходимых для развития инновационной экономики страны, и подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач.
Минобрнауки проводит данный конкурс уже в седьмой раз.
Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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Наука , Наука и техника , Владимир Путин , Минобрнауки
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