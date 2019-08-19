Воссоздан облик женщины-друида, прожившей вдвое дольше других

Студентка Университета Данди в Шотландии Карен Флеминг по черепу женщины-друида сумела воссоздать ее внешний облик.

Как сообщает Live Science, речь идет об останках старейшего из известных друидов — женщине по имени Хильда, так ее назвали ученые, которая жила в железном веке на острове Льюис у северного побережья Шотландии.

"Невозможно сказать наверняка, когда она умерла, так как мы не смогли датировать череп, — говорит Флеминг. — Но, предполагая, что информация в журнале за 1833 год верна, Хильда скончалась между 55 годом до нашей эры и 400 годом нашей эры и имела кельтское происхождение".

Forensic art student Karen Fleming has recreated the face of one of Scotland’s oldest druids, believed to have been more than 60 years old when she died during the Iron Age.



Find out more:https://t.co/o1FSeR7t3J#djcadmastersshow pic.twitter.com/awR7cnaA0W— University of Dundee (@dundeeuni) 14 августа 2019 г. Дело в том, что череп Хильды с 1833 года хранится в музее анатомии Эдинбургского университета. Судя по останкам, в последние годы жизни женщина была беззубой. Анатомический анализ показал, что она прожила более 60 лет.

По тем временам это было настоящим подвигом. Большинство женщин из этого региона в тот период времени доживали только до 30 лет. Хильда прожила вдвое дольше остальных, что свидетельствует о ее привилегированном положении и высоком происхождении.

По словам Флеминг, воссоздание восковой 3D-модели головы древней женщины-друида проходило с определенными трудностями. Летняя жара в Европе едва не растопила Хильду, пока студентка воссоздавала черты ее лица. Спасать модель буквально приходилось при помощи холодильника.