Ученые приблизились к разгадке тайны происхождения жизни на Земле

Исследователи впервые смогли вывести микроб, который может являться основой жизни на Земле.

Ученые обнаружили и сумели самостоятельно вырастить микроб, который мог породить всю жизнь на Земле.

Эксперимент занял 12 лет. В его ходе специалисты создали организм, сумевший перейти от простой клетки к сложной — с ядром и целой структурой.

Микроб получил название Lokiarchaeota. Его фрагменты удалось обнаружить в грязи. Образцы ученые собрали в гидротермальном поле, которое называется Замок Локи.

После научные работники начали «взращивание» бактерии в искусственных условиях. И лишь спустя 12 лет она «подала признаки жизни», пишет Science Alert.

Стоит отметить, что, несмотря на предположение, что микроб мог быть основой жизни на планете, точных доказательств тому нет.