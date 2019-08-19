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Ученые приблизились к разгадке тайны происхождения жизни на Земле 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
Исследователи впервые смогли вывести микроб, который может являться основой жизни на Земле.
Ученые обнаружили и сумели самостоятельно вырастить микроб, который мог породить всю жизнь на Земле.
Эксперимент занял 12 лет. В его ходе специалисты создали организм, сумевший перейти от простой клетки к сложной — с ядром и целой структурой.
Микроб получил название Lokiarchaeota. Его фрагменты удалось обнаружить в грязи. Образцы ученые собрали в гидротермальном поле, которое называется Замок Локи.
После научные работники начали «взращивание» бактерии в искусственных условиях. И лишь спустя 12 лет она «подала признаки жизни», пишет Science Alert.
Стоит отметить, что, несмотря на предположение, что микроб мог быть основой жизни на планете, точных доказательств тому нет.
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Наука , Наука и техника
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