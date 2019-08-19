В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет

Древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет были обнаружены в окрестностях йеменской столицы Саны , сообщает подконтрольное повстанцам из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситам) агентство SABA со ссылкой на министра культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси.

По словам аль-Кабси, в ходе археологических раскопок были сделаны два открытия в окрестностях Саны — древнее поселение и высеченные в скалах гробницы, в которых находятся мумии эпохи конца каменного века и даже бронзового века возрастом до трех тысяч лет.

Он подчеркнул, что найденное древнее поселение состояло из домов, построенных из камней в конце бронзового века. Что касается мумий, то аль-Кабси отметил, что они были найдены в окрестностях поселения.