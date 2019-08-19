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В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © Fotolia / Krugloff
Древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет были обнаружены в окрестностях йеменской столицы Саны, сообщает подконтрольное повстанцам из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситам) агентство SABA со ссылкой на министра культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси.
По словам аль-Кабси, в ходе археологических раскопок были сделаны два открытия в окрестностях Саны — древнее поселение и высеченные в скалах гробницы, в которых находятся мумии эпохи конца каменного века и даже бронзового века возрастом до трех тысяч лет.
Он подчеркнул, что найденное древнее поселение состояло из домов, построенных из камней в конце бронзового века. Что касается мумий, то аль-Кабси отметил, что они были найдены в окрестностях поселения.
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена, а 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены, сам Хади улетел в Эр-Рияд.
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Наука , Наука и техника , Мансур Хади , Йемен , Сана
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