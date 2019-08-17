Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уникальный саркофаг обнаружен при раскопках в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
При раскопках античного города Мирмекий в Керчи археологи обнаружили уникальный пустой саркофаг, сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
«Нами обнаружено необычное загадочное погребение. Его уникальность состоит в том, что могила не выложена из плит, как это часто встречается, а вырезана в цельном куске камня. Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», — цитирует РИА «Новости» Бутягин.
Он отметил, что небольшие размеры саркофага указывают на то, что в нем был захоронен младенец. Однако при открытии внутри археологи ничего не обнаружили.
«Возможно сюда был высыпан прах умершего после кремации или пустое захоронение было сделано в память человека, умершего на чужбине», –отметил археолог.
Погребение датируется второй половиной VI века до нашей эры.
Ранее при проведении раскопок античного некрополя Кыз-Аул в Крыму археологи нашли останки древнейшего кита, который является предком всех ныне живущих на планете китов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры Катакомбы III тысячелетия до н.э. найдены в Крыму Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Комментарии7
Наука , Наука и техника , Эрмитаж , РИА Новости , Керчь , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Опасность велика»: как заливает Сочи7
Юнкера экстренно госпитализировали16
В России оценили польский способ «устрашения» Москвы136
Умер создатель кролика Роджера
Официанта убили за долгое приготовление сэндвича15
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение