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Винный «завод» крестоносцев раскопали в Израиле 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com/rabei.khamisy
Гигантскую средневековую винодельню обнаружили в израильском городе Миилия. По мнению ученых, ее построили участники Крестовых походов, сообщает "Мир 24".
По информации издания, археологи и группа волонтеров занимались укреплением руин замка, возведенного в середине XII столетия для французского короля Балдуина III. Во время раскопок рядом с замком были обнаружены следы винодельни очень внушительных размеров. Возраст старинного "завода" по производству алкоголя специалисты оценили в 700 лет.
Как уточнили ученые, винодельня крестоносцев включала два параллельных яруса для дробления винограда. Сок, который давили работники винодельни, стекал в глубокую яму. По мнению археологов, эту яму вырыли за несколько веков до прихода крестоносцев — во время римской осады города.
Исследователям знакомы примеры крупных византийских виноделен, но они и не подозревали, что нечто подобное было и у крестоносцев. Была ли винодельня связана с замком короля Балдуина, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Помпеях археологи нашли сундук древнеримского "колдуна". Он был наполнен кусками аметиста и янтаря, а также кристаллами, колокольчиками, сушеными жуками и крошечными черепами. По мнению ученых, эти предметы римляне использовали для "любовной магии" или гаданий, связанных с беременностью и родами.
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Наука , Наука и техника , Mir24.TV , Израиль
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