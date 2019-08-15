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Тюменские археологи нашли уникальное захоронение «яйцеголовых» людей 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба ТюмГУ сообщила о завершении археологической экспедиции под Заводоуковском. Во время археологических раскопок на урочище Устюг студенты и аспиранты обнаружили уникальное захоронение гуннов.
Некоторые останки древних кочевников содержат вытянутые черепа яйцевидной формы. Как полагают исследователи, данная хирургическая операция проводилась еще во младенческом возрасте, во время процесса детям бинтовали головы. Это должно было зародить в будущих воинах лидерские качества.
Материалы раскопок могут содержать историческую сенсацию:гунны появились на территории Азии и, в частности, Западной Сибири, гораздо раньше, чем в Европе. Собранные артефакты помогут подтвердить данную невероятную гипотезу.
Гунны — древний кочевой народ, ранее населяющий территорию Монголии, Китая и Казахстана. Начало вторжения гуннов ь в Восточную Европу через Дунай положило начало т.н. «Великому переселению народов» и падению Римской империи. Вождь гуннов Аттила смог расширить территорию обитания племени до Кавказа, создав военную державу, но после его гибели она распалась.
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Наука , Наука и техника , Заводоуковск
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