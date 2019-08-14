Найден древнейший обитатель суперконтинента Гондвана 

Международная команда палеонтологов обнаружила на юге Бразилии окаменелые останки рептилии возрастом от 228 до 237 миллионов лет, которая стала древнейшим из всех известных обитателей Гондваны.
Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Новый вид рептилий был обнаружен на территории самого южного штата Бразилии — Риу-Гранди-ду-Сул.
Ископаемые останки — челюсти и связанные с ними кости черепа — были подняты из триасовых пород (ок. 237-228 миллионов лет). Это делает их самой старой из известных окаменелостей, найденных в Гондване.
Это был южный суперконтинент, который с течением времени раскололся на Африку, Антарктиду, Австралию, Индию и Южную Америку. Новый вид получил название Clevosaurus hadroprodon. По мнению ученых, это было небольшое животное, сравнимое по размеру с современными гекконами.
Оно принадлежит к Sphenodontia — группе чешуекрылых, которая также включает в себя змей, ящериц и амфибии. Эта группа была очень разнообразной и широко распространенной в мезозойскую эру.
Установлено, что Clevosaurus hadroprodon является старейшим представителем Clevosauridae — группы небольших сфенодонтов (клювоголовых). Эти животные были глобально распространены в эпоху позднего триаса и раннего юрского периода. Они населяли территории современных Северной Америки, Европы, Азии, Африки и Южной Америки.
Челюсть Clevosaurus hadroprodon удивила ученых. Сообщается, что она представляет собой "неожиданную смесь примитивных и хорошо развитых зубов". Часть из них буквально вросла в кость.
Большинство зубов этого существа были относительно простыми и клиновидными. И только несколько молодых зубов отличались правильной формой и полным развитием. Вероятно, часть из них использовалась для пережевывания пищи, а часть — для защиты.
По мнению исследователей, уникальный зубной ряд Clevosaurus hadroprodon свидетельствует, что ранняя диверсификация сфенодонтов произошла в регионах Гондваны, которым впоследствии было суждено стать Южной Америкой и Индией.