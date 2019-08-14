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В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.
«Мы обнаружили погребения людей, покрытых охрой, относящихся к катакомбной культуре. Это примерно конец III — начало II тысячелетия до нашей эры Самый древний период развития населения на территории Крыма, когда активно пользовались и керамикой, и различными бронзовыми орудиями», — приводит ТАСС слова научного сотрудника отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирины Рукавишниковой.
Отмечается, что специалисты вели раскопки кургана в районе села Ореховка Кировского района Крыма.
Ранее сообщалось, что при строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
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Наука , Видео , Наука и техника , Ирина Рукавишникова , РАН , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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