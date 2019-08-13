Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи обнаружили в Крыму останки детеныша кита возрастом около 10 млн лет 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые экспедиции Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда "Археология" обнаружили при раскопках античного некрополя Кыз-Аул в восточной части полуострова останки предка современного кита возрастом, по предварительным данным, около 10 млн лет. Об этом сообщил во вторник ТАСС ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев.
"Археологи случайно при раскопке Кыз-Аула обнаружили останки детеныша кита цетотерия (Cetotherium). Это предшественники современных китов. Называют их усатыми, карликовыми китами. Размеры этой особи были около 2 м, водились они на мелководье. Это первая подобная находка в этом году", — рассказал Старцев.
По его словам, были обнаружены позвоночный столб, ребра, части черепа и челюстей, которые уже доставлены в зоологический музей, где будут изучаться палеонтологами.
Старцев отметил, что подобные находки встречаются в последние годы все чаще именно в восточной части Крымского полуострова, в связи с масштабным строительством, связанным с возведением Крымского моста и прокладкой федеральной трассы "Таврида", чего не было в предыдущие годы.
Масштабные раскопки в Крыму начались после решения о строительстве скоростной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Севастополем. Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных районах Крыма. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в археологической истории полуострова: ученые обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад.
Летом 2018 года в районе строительства трассы "Таврида" у поселка Зуя Белогорского района была обнаружена пещера с останками древних животных, в частности слона, саблезубые кошки, птицы высотой 4,5 м, жирафа и верблюдов. Предположительный их возраст составляет от 800 тыс. до 2,5 млн лет.
ТАСС: последние новости
В Греции в древнем некрополе нашли две неразграбленные гробницы микенских времен Российские ученые открыли новый род древних арктических моллюсков Ученые в ЮАР открыли новый вид динозавров, исследовав пролежавший 30 лет на полке череп
Комментарии
Наука , Наука и техника , РАН , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу98
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ36
Роскосмос объяснил высокие зарплаты сотрудников15
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата81
Украина создаст вокруг Крыма режимный район198
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение