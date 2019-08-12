Звездный дождь: что ожидает Москву в эту ночь

В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета. Так называемый звездопад будет хорошо виден в Москве , где синоптики обещают ясную погоду. Пик уникального природного явления ожидается в течение часа до полуночи.

В ночь на 13 августа в небе над столицей и другими городами России можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами. Пока что синоптики обещают ясную погоду. В этом случае Персеиды будут видны невооруженным взглядом. Как заявил РИА «Новости» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков , «погодная ситуация складывается благоприятным образом с 90% вероятностью».

Пик метеорного потока ожидается с 23:00 до 00:00 по московскому времени.

Метеоры возникают, когда при входе в атмосферу сгорают частицы космической пыли. Потоки небесных тел, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Обломки породы, вылетевшие из ядра кометы, попадая в атмосферу нашей планеты, сгорают в ней, вспыхивая, как звезды. Когда Земля на своем пути вокруг Солнца встречается с этими частицами, они проникают в атмосферу со скоростью более 150 тыс. км/ч, прочерчивая то прямые сплошные, то прерывистые линии. Большинство вспышек вызваны метеороидами размером с песчинку. Случайные очевидцы часто принимают блики от метеорного потока за происки НЛО.

«Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, которые как будто «расчерчивают» ночное небо. Время свечения метеоров обычно длится несколько секунд. Ожидается, что в этом году в небе будет видно до 100 метеоров в час», — заявили в Московском планетарии, где также отметили, что лицезрению звездного дождя способны помешать только облачная погода и растущая Луна.

Августовский метеорный поток стартовал 17 июля и завершится 26 августа. После 20 августа интенсивность потока постепенно пойдет на снижение: с этого времени в ночном небе можно будет разглядеть лишь один-два метеора в час.

Персеиды появляются в небе в результате прохода Земли через метеоритные обломки, окружающие комету Свифта-Таттла. Поток появляется со стороны созвездия Персея, в честь которого Персеиды и получили свое название. Визуально на уровне этого скопления находится источник потока. Метеорный дождь лучше всего наблюдать в северном полушарии.

Сама комета Свифта-Таттла приближается к Земле всего один раз в 135 лет, но через ее хвост Земля проходит ежегодно.

Целиком небесное тело вновь приблизится к нашей планете в 2126 году.

Особенностью нынешнего звездопада станет присутствие на небе яркой Луны, что может помешать хорошей «картинке». Если сначала эпицентр Персеидов сосредоточится на северо-востоке, то к утру постепенно поднимется над горизонтом. Специалисты рекомендуют наблюдать за уникальным природным явлением вдали от городских огней — в сельской местности. Например, на берегу водоема, в поле или на лесной поляне. Если же выбраться из города ради просмотра звездопада не получается, желательнее всего занять позицию на балконе, а лучше на крыше высотного здания на окраине.

Кроме того, эксперты советуют не концентрировать внимание на отдельных частицах, а также помнить, что метеоры не появляются на небосводе непрерывно. Паузы между потоками могут составлять 5-10 минут.

«После полуночи интенсивность потока, как правило, нарастает, и к 4:30 утра считать белые росчерки в небе становится все увлекательнее, — сообщили в Барнаульском планетарии. — Радиант расположен в созвездии Персея, ориентир дает околополярное созвездие Кассиопеи, граничащее с Персеем: устремляйте взор в эту часть неба. Благоприятный период для наблюдений, когда Луна в фазе первой или последней четверти не будет «засвечивать» поиск метеоров».

За Персеидами человечество наблюдает около 2000 лет. В прежние времена их ошибочно принимали за падающие звезды, из-за чего, собственно, и родилось «народное» наименование этого явления. Первые упоминания об «огненном дожде» встречаются в 36 году нашей эры у китайцев, но официально считается, что ежегодный метеорный дождь открыл бельгийский математик, астроном и метеоролог Адольф Кетле в августе 1835 года.