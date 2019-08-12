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Найдена живая акула старше Ивана Грозного 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: www.thesun.co.uk/ Вести.ру
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Например, в тот год в России начал править Василий III, отец Ивана Грозного.
Ученые уточняют, что гренландские акулы растут по 1 см в год и живут очень долго, выловленный экземпляр составляет 18 футов в длину (около 5,4 метров, — прим. ВЗГЛЯД). Предположительно возраст акулы может колебаться от 272 до 512 лет. Исследователи проведут генетический анализ, чтобы узнать больше о генах, отвечающих за столь долгую продолжительность жизни. «Это важно знать, поэтому мы разрабатываем соответствующие меры, чтобы сохранить этот вид», — отметил профессор Ким Пребел, передает The Sun.
В июне в Крыму были найдены останки крупнейшей в Северном полушарии птицы весом почти 500 кг
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Наука , Наука и техника , Иван Грозный
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