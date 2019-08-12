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Учёные нашли самую старую живую акулу 

News.ru 1 час назад
Фото: pixabay.com
Акула, живущая уже примерно 500 лет, найдена в Гренландии. Рыба родилась во время правления в Англии Генриха VIII, а в России — Василия III.
Учёные выяснили её возраст, опираясь на размер, так как гренландские полярные акулы растут на один сантиметр в год, передаёт The Sun. Эта особь имеет длину 5,4 метра.
Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане, — заявил профессор Ким Пребел.
В настоящий момент эксперты работают над изучением ДНК акулы. Они хотят найти ген, отвечающий за долгую жизнь.
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