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Найдено невозможное древнейшее поселение людей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Международная группа исследователей обнаружили следы самого древнего человеческого поселения, построенного высоко в горах. Возраст находки составляет 45 тысяч лет. Ранее считалось, что высокогорные поселения возникли гораздо позже, поскольку экстремальные условия среды, в том числе разреженный воздух, не являются подходящими для постоянной жизни. Об этом сообщает издание Science Alert.
Археологи изучили скальное укрытие Финча-Хабера, которое располагается на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря в южной части Эфиопии. Ученые раскопали множество каменных артефактов и фрагментов керамики, кости грызунов, страусиные яица, а также стеклянные бусины. Кроме того, были найдены отходы жизнедеятельности человека.
Самые древние артефакты датированы 31-47 тысячами лет, когда заканчивалась последняя эпоха оледенения. В то же время известно о стоянке денисовских людей, которые жили на высоте 4600 метров над уровнем моря на восточных склонах Тибетского нагорья 160 тысяч лет назад. Кроме того, имеются свидетельства того, что люди современного типа создавали кратковременные жилища примерно на той же самой высоте. Однако поселение в Эфиопии является долговременным.
Согласно результатам анализа образцов почвы, около 10 тысяч лет назад древние эфиопцы, жившие высоко в горах, стали практиковать выпас скота.
Одной из причин появления высокогорного поселения является нехватка воды в лежащих ниже долинах. Находящийся поблизости ледниковый покров являлся источником питьевой воды.
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