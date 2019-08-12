Клад в Польше: где монахи спрятали деньги

В одном из польских костелов обнаружен клад, содержащий гроши Речи Посполитой и прусские шиллинги XVII века. Кружку с примерно 1000 монет спрятали под алтарем предприимчивые монахи, считавшие храм самым безопасным местом в городке Барчево, регулярно страдавшем от разрушительных войн и пожаров. Каким образом к священнослужителям попали такие богатства, пока неизвестно.

Клад из примерно 1000 монет обнаружен археологами Гданьского университета в католическом храме апостола Андрея Первозванного в Барчево на северо-востоке Польши , сообщает The History Blog. Отчеканенные в конце XVI — начале XVII веков деньги были положены в керамическую кружку и спрятаны под алтарем. По мнению археологов, тайник, скорее всего, соорудили монахи. Однако, откуда в их руках скопилось такое состояние, и какие мотивы побудили их спрятать богатство, специалисты сказать затрудняются. Известно, что раскопки в религиозном сооружении начались после строительных работ по укреплению фундамента. Вероятно, первыми на клад в кружке натолкнулись рабочие.

Пока что эксперты отмечают хорошую сохранность монет, которые, впрочем, нуждаются в чистке.

Значительную часть сокровищ составляют польские деньги достоинством в 1,5, 3 и 6 грошей.

Они были выпущены в период правления короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III, при котором Речь Посполитая достигла наивысшего могущества. Этот монарх руководил объединенным Люблинской унией польско-литовским государством в 1587-1632 годах, стремясь присоединить к своей державе еще и Швецию. Ему практически удалось осуществить задуманное, а после того, как шведский парламент все-таки отказался видеть на своем престоле Сигизмунда III, король не оставлял попытки реализовать мечту до самой смерти.

Кроме того, клад содержит прусские шиллинги с изображением герцога Пруссии в 1619-1640 годах Георга Вильгельма Гогенцоллерна . По многим монетам можно определить, что они находились в обращении в течение длительного времени. На одной из них, например, есть отверстие, позволявшее носить монету на шее.

Барчево известен как город с середины XIV века, когда он существовал в виде поселения вокруг замка на землях, завоеванных тевтонскими рыцарями, и назывался Вартберг. В 1466 году он вошел в состав Польши, оставаясь у границ Пруссии. Впоследствии город успешно развивался и рос как важный ремесленный центр, но регулярно страдал от военных конфликтов. В конце XVI века Барчево пережил два сильных пожара, а в середине XVII столетия был оккупирован бранденбургской армией.

Поэтому монахи, решившие спрятать свои монеты, по всей видимости, рассматривали храм при монастыре как наиболее безопасное место в Барчево.

Впоследствии эта территория вновь вошла в состав Германии. После освобождения города Красной армией 31 января 1945 года Вартберг вновь стал Барчево и был передан Польше, а немецкое население было депортировано в Германию.

Реставрация храма Андрея Первозванного завершится в 2021 году. Монеты предполагается выставить на всеобщее обозрение в обновленном помещении.

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