В Тулузе нашли челюсть носорога возрастом 24 млн лет

Рабочие города Тулуза на юге Франции обнаружили останки челюсти носорога, жившего примерно 24 млн лет назад. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Пятнадцатисантиметровая челюсть с несколькими зубами была найдена при проведении строительных работ на станции метро Жан-Жорес на глубине 15 метров.

Как отмечает Франсис Дюрантон, директор Музея естественной истории Тулузы, речь идет о несуществующей ныне разновидности носорога под названием Дицератерий, лишенной рога. По его словам, находка позволит ученым получить представление о климате на территории Тулузы в период палеогена (23-66 млн лет назад).

"Становится ясно, что 24 млн лет назад на территории современного города климат был субтропическим", — отметил Дюрантон.

Сотрудники Музея естественной истории собираются в ближайшее время изучить останки и опубликовать результаты исследования.

"До начала анализа мы планируем выставить находку на всеобщее обозрение", — отметил Дюрантон.

По данным радиостанции, из-за находки компании-застройщику пришлось остановить работы по удлинению платформ на станции Жан-Жорес, однако сбоев в работе метрополитена эта мера не вызвала.