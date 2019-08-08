Рабочие города Тулуза на юге Франции обнаружили останки челюсти носорога, жившего примерно 24 млн лет назад. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.
Пятнадцатисантиметровая челюсть с несколькими зубами была найдена при проведении строительных работ на станции метро Жан-Жорес на глубине 15 метров.
Как отмечает Франсис Дюрантон, директор Музея естественной истории Тулузы, речь идет о несуществующей ныне разновидности носорога под названием Дицератерий, лишенной рога. По его словам, находка позволит ученым получить представление о климате на территории Тулузы в период палеогена (23-66 млн лет назад).
"Становится ясно, что 24 млн лет назад на территории современного города климат был субтропическим", — отметил Дюрантон.
Сотрудники Музея естественной истории собираются в ближайшее время изучить останки и опубликовать результаты исследования.
"До начала анализа мы планируем выставить находку на всеобщее обозрение", — отметил Дюрантон.
По данным радиостанции, из-за находки компании-застройщику пришлось остановить работы по удлинению платформ на станции Жан-Жорес, однако сбоев в работе метрополитена эта мера не вызвала.