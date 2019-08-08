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В Таиланде нашли затопленный буддийский храм 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
В центральной части Таиланда в провинции Лопбури обнаружили давно затопленный буддийский храм. Сильная засуха привела к обмелению водоема, который затопил священные постройки.
Когда-то храм Ват Нонг Буа Яй был центром общины в окрестных деревнях: в нем проводились ритуалы и праздники. Но около 20 лет назад в этой местности построили плотину, которая затопила деревушки и храм.
Многие местные жители помнят, как детстве часто посещали этот храм, но потом он скрылся под толщей воды. Последние несколько лет в Таиланде наблюдается сильная засуха, которая и спровоцировала уменьшение водохранилища.
Из воды начали появляться верхушки построек и головы буддийских статуй. Паломники и служители храмов восприняли это событие, как благоприятный знак, поэтому Лопбури этим летом посетило много туристов и монахов.
По данным местных техников, водохранилище почти высохло — сейчас в резервуаре всего 3% жидкости. По данным Департамента метеорологии Таиланда, это самая сильная засуха за последние 10 лет во всем Таиланде, а в некоторых регионах самая сильная засуха за последние 50 лет.
Несмотря на чудесное появление храма, от засухи страдают фермеры, выращивающие рис. Для хорошего урожая нужна большая влажность и вода, которую обычно получали благодаря водохранилищу.
В мае, когда обычно происходит посадка риса, правительство Таиланда попросило фермеров немного подождать, чтобы создать искусственные облака. Так, ученые выпускают в воздух химические вещества, которые вызывают конденсацию облаков и осадки, которые хотя бы немного спасают урожай.
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Наука , Наука и техника , Таиланд
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