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В английском колледже нашли захоронение сотни людей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Archaeology Wales
Археологи обнаружили массовое захоронение на территории кампуса колледжа Coleg Menai в Уэльсе (Великобритания). Внутри могил ученые нашли человеческие останки возрастом до 1,6 тысячи лет, а также многочисленные артефакты. Об этом сообщает издание Live Science.
В 2016-2017 годах были раскопаны кости 86 человек. датированные 400-800 годами нашей эры. Тела лежали в могилах, представляющих собой каменные ящики. По мнению ученых, похороненные люди не были местными жителями, а приехали со всей Европы, в том числе запада Великобритании, Скандинавии и Испании. Сохранению останков способствовала повышенная кислотность почв.
Исследователи также нашли римскую монету и декоративную брошь раннесредневекового стиля. На одну из сторон монеты нанесено изображение лица Антония Пия, римского императора, который правил со 138 по 161 год нашей эры.
Ранее международная группа ученых сообщила об обнаружении захоронений, которые остались от древней культуры, существовавшей в Ливийской пустыне задолго до Древнего Египта. Останки и артефакты датируются 9300-4000 годами до нашей эры и свидетельствуют о существовании развитого социума.
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Наука , Наука и техника , Великобритания
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