Эксперты: Массовые убийства могут быть «заразными»

Это не удивительно, говорят ученые, которые изучают массовые расстрелы. Исследования показывают, что эти инциденты обычно происходят группами и имеют тенденцию "быть заразными". По словам исследователей, которых цитирует National Public Radio, интенсивное освещение этих жутких событий в средствах массовой информации способствует "распространению инфекции".

Еще в 2014 и 2015 годах исследователи из Университета штата Аризона проанализировали информацию о случаях массового насилия. Они включали данные USA Today о массовых убийствах (определяемых как четыре или более человек, убитых любым способом, включая оружие) с 2006 по 2013 годы, данные о школьных инцидентах в период с 1998 по 2013 годы, а также о массовых расстрелах (определяемых как инциденты, в которых три человека были застрелены, и не обязательно убиты) в период с 2005 по 2013 годы.

Шерри Тауэрс, ведущий исследователь, научный сотрудник факультета в Университете штата Аризона, провела большую часть своей карьеры, моделируя распространение инфекционных заболеваний, таких как вирус Эбола, грипп и заболевания, передаваемые половым путем. На этот раз она захотела узнать, распространяются ли случаи массового насилия также заразно, как во время вспышки вирусного заболевания. Тауэрс перевела каждое массовое убийство в математическую модель.

"Мы обнаружили, что для массовых убийств, в ходе которых погибли, по меньшей мере, четыре человека, имеются значительные доказательства заражения. Мы также обнаружили значительные доказательства заражения в школьных перестрелках", — отметила эксперт.

Иными словами, школьные и другие массовые расстрелы с четырьмя или более смертельными случаями распространяются как инфекция, то есть каждая стрельба имеет тенденцию вызывать все больше новых случаев нападений. Тауэрс и ее коллеги также обнаружили, что эффект заражения имели массовые бойни, которые активно освещались в СМИ. "В случаях, когда было убито четыре или более человек, и даже в школьных перестрелках, они, как правило, привлекали внимание национальных и международных СМИ", — сказала Тауэрс. Она также обнаружила, что после первой громкой стрельбы и последующим случаем, который приведет к большому количеству жертв, проходит максимум около двух недель.

Со своей стороны, Джиллиан Петерсон, ученый-криминалист из Университета Хэмлайн в Миннесоте и основатель аналитического центра The Violence Project, обнаружила схожие закономерности в своем собственном исследовании. По ее словам, сначала происходит одно массовое убийство, и сразу после этого, как правило, с небольшим интервалом, случается еще несколько.

Это форма социальной заразы, говорит Петерсон, что-то вроде заразы самоубийства, когда громкое самоубийство приводит к тому, что все больше людей лишают себя жизни. Например, после самоубийства актера Робина Уильямса исследователи зафиксировали десятипроцентный всплеск самоубийств в течение нескольких месяцев после его смерти. Массовые расстрелы походят на это, сообщила эксперт, которая взяла интервью у нескольких стрелков, совершивших такие убийства.

Кроме того, большому количеству массовых убийств в США способствует легкий доступ потенциальных боевиков к оружию и желание преступников прославиться. "В их смерти есть элемент желания славы, которого нет в жизни", — сказала Петерсон. Пока трудно понять, находился ли стрелок в Дейтоне, штат Огайо, сознательно под влиянием нападавшего в Эль-Пасо или боевика в Гилрое, штат Калифорния, или другой стрельбы.

Однако, по словам экспертов, есть явное свидетельство того, что стрелок в Эль-Пасо, штат Техас, был вдохновлен стрельбой в мечети в Новой Зеландии в марте этого года, упомянув в своем "манифесте", что он хотел бы подражать стрельбе в Крайстчере в Новой Зеландии.

Петерсон и другие исследователи, изучающие массовые расстрелы, считают, что СМИ следует избегать показа изображений стрелков, и их истории жизни и мотивов преступлений. "Тот факт, что мы даем им эту дурную славу, проблематичен", — заключила эксперт.